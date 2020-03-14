Студентов БГУ, которые могли оказаться контактерами второго уровня с заболевшим коронавирусом, поместили в больницы на обследование. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Пока что все чувствуют себя удовлетворительно

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В пресс-службе Минздрава пояснили: меры по госпитализации студентов, а также санобработка аудиторий БГУ связана с тем, что у одного из студентов - он сын вернувшегося из Италии белоруса, который скрыл об этом информацию - был выявлен РНК коронавируса.

- Вечером и ночью студентов, которые могли контактировать с заболевшим студентом, были помещены в учреждения здравоохранения для медобследования, - рассказали в пресс-службе Минздрава и добавили. - Данные меры рекомендованы ВОЗ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Необходимых ресурсов у белорусской системы здравоохранения вполне хватает.

Все данные о численности госпитализированных и о наличии положительных тестов, если такие будут, специалисты Минздрава обещали предоставить в полной мере в открытом доступе. Сообщается, что на данный момент все студенты чувствуют себя удовлетворительно. Признаков заболевания ни у кого пока не выявлено.

Также в Минздраве подчеркнули: принимаемые медслужбами меры –не нонсенс. К таким же мерам прибегают во время любого повышения заболеваемости, в том числе кори, гриппа H1N1 или любого другого вируса.

В настоящее время в Беларуси официально зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусом. Вылечились пока трое. Число зараженных в мире - более 145 тысяч человек, умерших – свыше 5 тысяч человек.

Напомним, в Беларуси уже рекомендовано не проводить массовые мероприятия до 6 апреля.