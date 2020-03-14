2020-03-14T13:46:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белавиа» приостанавливает полеты еще в три страны: Украину, Польшу и Кипр

Меры приняты из-за распространения коронавируса
Ольга ИВАШЕНКО
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«Белавиа» приостанавливает полеты еще в три страны: Украину, Польшу и Кипр. Фото: Павел КАПУСТИН, planefinder.net«Белавиа» приостанавливает полеты еще в три страны: Украину, Польшу и Кипр. Фото: Павел КАПУСТИН, planefinder.net
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Европу назначили новой столицей коронавирусной инфекции. Очагом заболеваемости сейчас считается Италии. Специалисты ВОЗ высказали свое мнение и по поводу Беларуси. По их прогнозам, увеличение числа заболевших коронавирусом в ближайшее время у нас тоже будет, потому что это неизбежно.

14 марта в пресс-службе «Белавиа» сообщили, что из-за коронавируса авиакомпания временно отменяет рейсы в Украину, Польшу и на Кипр.

В частности, сообщается об отмене рейсов в Киев, Одессу, Харьков и Львов с 17 по 31 марта, в Ларнаку - с 15 по 30 марта и в Варшаву - с 15 по 27 марта.

Тем, кто уже купил билеты на эти даты, авиакомпания предлагает вернуть деньги либо перенести влет вплоть до 31 декабря 2020 года.

- Обратиться в службу поддержки авиакомпании по этому вопросу можно в любое время до конца 2020 года, не надо делать это прямо сейчас, все данные вашего запланированного полета есть в нашей системе. К нам можно обратиться и после предполагаемой даты путешествия, назвав номер вашего билета. Чтобы обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз, есть несколько месяцев, - сообщили в «Белавиа». Ознакомиться с полным списком отмененных рейсов можно на сайте авиаперевозчика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи со эпидемией коронавируса, «Белавиа» отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии и некоторые города России (ПОДРОБНЕЕ)

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