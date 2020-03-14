2020-03-14T15:43:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Литва закрывает свои границы для иностранцев с 14 марта

Запрет не коснется иностранцев, у которых в Литве есть вид на жительство либо разрешение на работу, а также грузового транспорта
Ольга ИВАШЕНКО
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Литва закрывает свои границы для иностранцев вслед за Украиной и Польшей.Литва закрывает свои границы для иностранцев вслед за Украиной и Польшей.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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В связи со вспышкой и быстрым распространением коронавируса Литва объявила о вводе временных мер контроля на внутренних границах ЕС. Об этом на своем официальном сайте сообщило МВД Литвы.

- С учетом сложившейся ситуации водится полномасштабный контроль на литовско-польской и литовско-латвийской границе, а также закрывается въезд в республику для граждан других стран, - заявил министр внутренних дел Рима Тамашюнене 14 марта.

Это значит, что белорусы в Литву теперь поехать тоже не смогут. Исключение только для тех иностранцев, у которых в Литве вид на жительство или разрешение на работу. Также ограничение на въезд пока что не касается грузового транспорта.

- Мы должны принять все меры для обеспечения безопасности всех граждан. Путешествия сейчас- наша самая большая угроза. Это принесенный вирус, поэтому нужно ограничить его передвижение, - пояснила министр МВД Литвы, напомнив, что вернувшиеся из-за границы литовцы должны оставаться дома в течение 14 дней. То есть – до возможного проявления вируса.

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– Мы решили ввести положение эпидемической угрозы. Мы предпринимаем очень конкретные меры. Вводим полный контроль на всех польских границах, - сказал премьер Польши. - Решение о закрытии границ мы принимаем на 10 дней с возможностью продления.

Речь идет как о границе со странами ЕС, так и о восточной границе с Беларусью и Украиной (ПОДРОБНЕЕ)

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