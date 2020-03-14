У пяти студентов БГУ, которых взяли под наблюдение, предварительный тест показал положительный результат на коронавирус. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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Об этом сегодня на своем официальном сайте сообщило Министерство здравоохранения Беларуси.

Напомним, для медицинского наблюдения и санитарно-противоэпидемических мероприятий в карантин поместили 240 студентов и преподавателей БГУ.

Причина - у одного из студентов (он сын вернувшегося из Италии белоруса, который скрыл об этом информацию) был выявлен РНК коронавируса. Накануне студентов, которые могли контактировать с заболевшим студентом, были помещены в учреждения здравоохранения для медобследования

Также Минздрав сообщает: по состоянию на 14 марта в Беларуси COVID-19 (коронавирус) официально подтвержден у 27 белорусов. Трое из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

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Из-за одного пациента, который не признался, что был в Италии, и не вызвал врача, когда появились симптомы, изолировали 91 человека, которые были с ним в контакте. Мужчина посещал родственников, друзей, ходил на день рождения, спортивные мероприятия. Если бы вовремя обратился - было бы меньше таких людей. Его сын тоже был в контакте с отцом - молодой человек какое-то время был носителем коронавируса и передал вирус одногруппникам.(ПОДРОБНЕЕ)