2020-03-14T16:46:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин хотел зарядить пауэрбэнк –и получил ожог головы и рук

Зарядное устройство неожиданно взорвалось
Ольга ИВАШЕНКО
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Минчанин хотел зарядить пауэрбэнк –и получил ожог головы и рук. Фото: rkub.ruМинчанин хотел зарядить пауэрбэнк –и получил ожог головы и рук. Фото: rkub.ru
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Правильно говорят: доверять нельзя даже технике.

Минчанин 1980 года рождения неожиданно для себя эту теорию проверил. Подключил портативное зарядное устройство и лег спать. В общем, сделал то же самое, что и многие из нас.

И вот спит он себе спокойно, и в квартире раздается взрыв. Взорвалось то самое устройство, которое он поставил на зарядку. Притом заряжалось оно недалеко от головы мужчины. В результате - термические ожоги головы и верхних конечностей.

Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, сейчас пострадавший находится в больнице с диагнозом «термический ожог пламенем головы и правой верхней конечности 1,2 и 3 степеней (10% тела).

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Минчанин хотел зарядить пауэрбэнк –и получил ожог головы и рук
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