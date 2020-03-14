Белорусская железная дорога отменяет поезда в Польшу

Решение временное и принято в связи с мерами, которые польская сторона предпринимает для нераспространения коронавируса

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- Администрация железной дороги Польши сообщила о приостановке сообщения поездов белорусского формирования в Польшу, -сообщили в пресс-центре БЖД.

Итак, с 15 марта отменяются поезда №126/125 и №128/127 Брест-Варшава-Брест, № 304/303 Краков-Гродно, а также поезда №119/120, №121/122 и №123/124 Брест-Тересполь-Брест.

Билеты, которыми не смогли воспользоваться пассажиры, можно будет вернуть без взимания сборов и дополнительных плат.

О возобновлении движения поездов Белорусская железная дорога сообщит дополнительно.

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