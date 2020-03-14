2020-03-14T18:49:29+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле готовятся к отмене автобусов и поездов в Украину

В Черниговской области у гомельчан много родственников, а из Украины в Гомель привозят продукты
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле готовятся к отмене автобусов и поездов в УкраинуВ Гомеле готовятся к отмене автобусов и поездов в УкраинуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Украина закрывает все свои границы в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, заявил в пятницу глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. А 14 марта Госпогранкомитет Беларуси сообщил:

- С ноля часов по киевскому времени 16 марта сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

В связи с этим сообщением в Гомеле - ближайшем к границе белорусском областном центре - готовятся к возможной отмене автобусов и поездов в Украину.

В кассе на железнодорожном вокзале в Гомеле рассказали, что билеты на поезда в Украину на понедельник еще есть в продаже - официальных распоряжений об отмене поездов пока не поступало:

- Но скорее всего, сообщение приостановят.

На гомельском автовокзале тоже ответили, что автобусы с понедельника могут отменить:

- Нам сказали, что через границу будут пускать только грузовой транспорт.

У жителей Гомельской области и приграничной Черниговской области Украины сильные связи - у многих есть родственники по обе стороны границы, гомельчане ездят в Чернигов за покупками.

А из Украины в Гомель привозят продукты, которыми торгуют на рынке и возле вокзала.

- Как отменят автобусы? Не может быть! А как людям ездить? Мы же весь свой заработок потеряем, - переживают украинские женщины, которые продают товары у автовокзала.

Напомним, Белорусская железная дорога отменяет поезда в Польшу >

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