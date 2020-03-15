2020-03-15T10:05:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сестра пыталась вытащить его на улицу, но не хватило сил». В Гомельской области на пожаре погиб 70-летний мужчина

Квартира могла загореться из-за не потушенной сигареты
Полина СВЕТЛОВА
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Пожар начался в этой комнате. Фото: МЧСПожар начался в этой комнате. Фото: МЧС
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Пожар случился вечером 14 марта в Жлобине: загорелась квартира на втором этаже по улице Первомайская, сообщают в МЧС. Когда приехали спасатели, все было задымлено. На полу в комнате они нашли обгоревшего хозяина квартиры, 70-летнего инвалида первой группы. На тот момент мужчина еще был в сознании – его вынесли на улицу, но вскоре пострадавший скончался.

Он жил в квартире вместе с 54-летней сестрой. Когда начался пожар, она была на кухне и почувствовала запах дыма, который шел из комнаты. Женщина пыталась сама потушить огонь, но ничего не вышло. Тогда она предприняла попытку вытащить брата из квартиры, но у нее не хватило сил. Она побежала к соседям, чтобы вызвать МЧС, и осталась там до того момента, пока не приехали спасатели.

Соседи об этих людях отзываются положительно. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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