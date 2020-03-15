Поезда из Беларуси временно не будут ходить в Украину

Деньги за билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в кассах

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Из-за коронавируса власти Украины приняли решение закрыть международное железнодорожное сообщение. Это значит, что временно приостановлено движение белорусских поездов в Украину. Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Речь идет об этих поездах: №32/31 Киев-Рига, прицепной вагон Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса; №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочные вагоны Минск-Кишинев, 361/362 Кишинев-Санкт-Петербург, а также беспересадочные вагоны Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепные вагоны Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск.

Отменяются и временно не будут курсировать больше десяти поездов и вагонов. Поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16 марта, из Риги - с 17 марта, прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17 марта. Отменяются поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15 марта, отправлением из Санкт-Петербурга - с 16 марта; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15 марта, из Киева - с 16 марта; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17 марта, из Одессы - с 18 марта.

Отменяется поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16 марта, отправлением из Запорожья - с 17 марта; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21 марта; поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15 марта, из Санкт-Петербурга - с 17 марта.

Сдать билеты придется и на места в беспересадочных вагонах: в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16 марта; в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17 марта; в сообщении Минск-Кишинев, курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16 марта; в сообщении Кишинев-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 17 марта.

Поезд №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15 марта проследует до станции Горынь и 16 марта отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. Дальше поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. Прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15 марта и отправлением из Львова с 16 марта тоже отменяется.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах. Электронные билеты можно вернуть через сайт, на котором они были куплены. Сроки возврата билетов не ограничены.

Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать на сайте www.rw.by, в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

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