«Дети болеют реже, летальных случаев не было». Минздрав – о том, почему не закрывают детские сады и школы

В Минздраве считают, что закрывать детские сады и школы сейчас нецелесообразно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ведомстве еще раз ответили на основные вопросы, которые возникают у белорусов по поводу действий Минздрава

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В Беларуси COVID-19 (коронавирус) официально подтвержден у 27 белорусов. Трое из них уже выздоровели и выписаны из больниц. У пяти студентов БГУ, которых взяли под наблюдение, предварительный тест показал положительный результат на коронавирус. Беларусь не закрывала границы, как это сделали в других странах.

- Ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически, - отвечает на это Минздрав, сообщение опубликовано в телеграм-канале «Официальный Минздрав». - В настоящий момент из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране, 7 было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся на Родину из-за границы. Или мы готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за границей и других соотечественников и не впустить их домой?

Отдельные компании переходят на удаленный режим работы. Некоторые родители в социальных сетях всерьез обсуждают возможность оставить детей дома.

- Какой эффект ожидается от закрытия детских садов и начальной школы? Если уже хорошо известно, что дети болеют гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного. Но дети часто болеют другими вирусными инфекциями. Также известно, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых, как правило, работают, вряд ли будут одни дома. Скорее всего, они будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди как раз-таки и являются самой уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций вплоть до летальных исходов.

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