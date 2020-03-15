2020-03-15T13:12:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 16 марта: ветер, мокрый снег, до 9 градусов мороза

Такая температура ожидается ночью, днем будет теплее – от 5 до 10 тепла
Полина СВЕТЛОВА
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В некоторых районах к мокрому снегу добавится и сильный ветерВ некоторых районах к мокрому снегу добавится и сильный ветерФото: Алеся ДОБЫШ
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Похолодание, которое началось несколько дней назад, сохранится и в понедельник, 16 марта. Как сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, во второй половине дня нас ждет мокрый снег и небольшой дождь. Сильный ветер будет в Витебской, Гродненской и Минской областях.

Судя по прогнозу, нас ждут температурные качели. Ночью будет морозно – от минус до 3 до минус 9 градусов, а вот днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

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