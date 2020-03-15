2020-03-15T14:02:30+03:00
Общество
КП Беларусь

БелЖД отменяет поезда в Латвию

Сегодня, 15 марта было объявлено и о прекращении пассажирского жд-сообщения с Украиной
Полина СВЕТЛОВА
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Деньги за билеты можно вернуть в кассах или на сайтеДеньги за билеты можно вернуть в кассах или на сайтеФото: Алеся ДОБЫШ
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Латвия присоединилась к списку стран, которые решили на время прекратить международное железнодорожное сообщение – это связано с коронавирусом.

Поэтому с 16 марта отменяются и временно не будут курсировать поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева, из Риги - с 17 марта, прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17 марта. Отменен поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18 марта, из Риги - с 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

Билеты на эти поезда можно сдать билетных кассах. А деньги за электронные квитки вернуть можно через интернет-ресурс, на котором билеты и были куплены. Сроки возврата не ограничены.

Пассажиров просят следить за изменениями в графике движения поездов. Когда движение возобновится, БелЖД об этом сообщит.

Подробнее о расписании движения поездов - на сайте www.rw.by, в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

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