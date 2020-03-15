У дилеров в Жлобине нашли 1600 доз насвая и снюса

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19 кг насвая сотрудники наркоконтроля Гомельщины нашли в квартире 27-летнего парня из Жлобина. Некурительную табачную смесь он расфасовал в пакеты и хранил в холодильнике. На следующий день, 14 марта, дома у еще одного молодого человека нашли изъяли около 16 кг насвая и около 3 кг жевательного табака снюс. Об этом сообщили в телеграм канале пресс-секретаря МВД.

Этот запрещенный товар можно было бы расфасовать на 1600 доз и получить около 4000 рублей незаконного дохода.

В отношении первого молодого человека составили административный протокол. В отношении второго жителя Жлобина проводится проверка.

Возможное наказание за хранение некурительных табачных изделий или реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности – штраф в размере от 10 до 40 базовых величин, или административный арест.