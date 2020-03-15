2020-03-15T16:36:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусам дали трое суток для транзита через Литву

Въехать в Литву транзитом можно с 16 по 18 марта
Полина СВЕТЛОВА
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Количеств пограничных пунктов сократятКоличеств пограничных пунктов сократятФото: Оксана БРОВАЧ
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С полуночи 16 марта в Литве будет введен запрет на въезд в страну большинству иностранцев. Исключение – грузоперевозчики, члены семей литовцев, люди, у которых есть разрешение на проживание и работу в Литве, дипломат. Для иностранцев, в том числе и белорусов, предоставят гуманитарный коридор в трое суток для того, чтобы добраться на родину через Литву. Об этом на своей официальной странице в Фейсбук соббщил МИД,

Это значит, что въехать в Литву транзитом, чтобы вернуться в свои государства, можно с 16 по 18 марта. Уже в полночь 19 марта въехать в Литву не получится.

Количество пограничных пунктов сократят. Сейчас в обычном режиме работают пропускные пункты «Мядининкай - Каменный Лог», «Райгардас- Привалка».

В «Белавии» МИД подтвердили, что еще есть возможность забронировать места на рейсы «Вильнюс-Минск» 15, 16, 17, 19 и 20 марта 2020 года.

В сообщении сказано, что белорусам, которые планируют выезжать из Литвы с 16 по 30 марта, нужно зарегистрироваться: направить на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by с пометкой «Экстренный выезд» свои данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, предполагаемые даты и способ выезда.

За более подробной информацией можно обращаться в посольство по телефонам для экстренной связи: +370 699 59 434, +370 695 41 778, +370 600 16 244.

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