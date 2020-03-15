Премьер-министры Беларуси и России по телефону обсудили меры, связанные с распространением коронавируса

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Премьер-министр Сергей Румас и председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин разговаривали в воскресенье, 15 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева. Михаил Мишустин рассказал о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отдельно они обсудили вопросы, связанные с обеспечением транзитного перемещения людей и грузоперевозок в ситуации, связанной с COVID-19.

14 марта по телефону Румас и Мишустин разговаривали о торгово-экономическом сотрудничестве, затрагивали и тему распространения коронавируса.

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