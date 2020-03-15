2020-03-16T00:46:04+03:00
Общество
КП Беларусь

РосТВ: в ближайшую неделю Россия закроет границу с Беларусью

Об этом в программе «Вести недели» заявил ведущий Дмитрий Киселев
Геннадий МОЖЕЙКО
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Российский телеканал: на этой неделе Россия зароет границу с Беларусью. Фото: Антон ТУМАР.Российский телеканал: на этой неделе Россия зароет границу с Беларусью. Фото: Антон ТУМАР.
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- В России жизнь в целом идет в нормальном русле, - сказал он в подводке к очередному сюжету. - У нас не закрывают в целом для въезда-выезда целые регионы, а сети общественно питания, транспорт и торговля работают штатно. Такое впечатление, что никаких экстренных мер не предпринимается. Но это не совсем так. Давайте вспомним, что Россия по решению правительства, согласованного с президентом, первой в мире закрыла границу с Китаем. Это было болезненным, но принципиально важным упреждающим шагом. Сейчас принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В ближайшую неделю по соображению карантина закроется даже граница с Беларусью. Все это важно, ведь украинские «заробитчане» возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно. Так что – закрываемся.

У России есть наземные границы с 14 странами. Из-за коронавируса пересечение почти всех границ ограничено — открыты только Азербайджан, Беларусь и Финляндия. Беларусь же, кроме России граничит с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной – все эти страны свои границы уже закрыли.

Напомним, в воскресение премьер-министр Беларуси снова разговаривал по телефону с премьер-министром России. Михаил Мишустин рассказал белорусскому коллеге о новых мерах, которые будут приняты в России в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отдельно они обсудили вопросы, связанные с обеспечением транзитного перемещения людей и грузоперевозок в ситуации, связанной с COVID-19.

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