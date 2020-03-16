В Логойске горело общежитие

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ЧП в Логойске произошло 15 марта. Сообщение о задымлении в пятиэтажке поступило в МЧС в 14.22 в воскресенье.

Спасательные подразделения, которые выехали на вызов, установили, что дым идет из кухни на первом этаже. Там кто-то оставил на включенной электроплите еду. Ее затушили подручными средствами, но из-за задымления пришлось эвакуировать жильцов общежития.

Сотрудники МЧС надели маски на двух мужчин, еще 14 человек, в том числе пятеро детей, покинули здание самостоятельно после сработки звукового оповещения. Никто не пострадал.

- Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленная без присмотра пища на включенной электроплите), - комментируют в МЧС.