За выходные в ДТП пострадало двое детей

В ДТП в Солигорском районе пострадал школьник из Слуцка. Фото: МВД

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 15 марта, в Минской области случились две автомобильные аварии, в которых пострадали дети.

Около 16.25 в поселке Юбилейный под Минском сбили третьеклассника. Он выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин и попал под колеса «Пежо 406». За рулем был 28-летний водитель. Школьника забрали в больницу с переломом ключицы.

Еще одно ДТП произошло в Солигорском районе около 19.20. Там столкнулись две машины - в одной из них ехал пятиклассник из Слуцка. По предварительной информации, «Опель Рекорд» с 23-летним водителем за рулем не уступил дорогу «Рено Лагуна». Удар случился на перекрестке второстепенной дороги и трассы Р-55 Бобруйск - Глуск - Любань. Водителя «Опеля» и пассажира-школьника забрали в больницу.

- По предварительной информации, школьник не был пристегнут ремнями безопасности, - уточняют в пресс-службе МВД.