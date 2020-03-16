2020-03-16T09:47:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально: Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

На какой срок - не уточняется
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Россия объявила о закрытии границы с Беларарусью.Россия объявила о закрытии границы с Беларарусью.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Об этом 16 марта заявил на оперативном совещании по поводу распространения коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

– Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса, - сказал Мишустин.

На какой срок будет закрыта граница, пока не уточняется.

Накануне о закрытии границ в программе «Вести недели» сказал ведущий Дмитрий Киселев.

О закрытии границ и ограничении перемещения в ближайшие две недели ранее заявляли Польша, Украина и Литва.

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