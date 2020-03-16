Официально: Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
Об этом 16 марта заявил на оперативном совещании по поводу распространения коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
– Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса, - сказал Мишустин.
На какой срок будет закрыта граница, пока не уточняется.
Накануне о закрытии границ в программе «Вести недели» сказал ведущий Дмитрий Киселев.
О закрытии границ и ограничении перемещения в ближайшие две недели ранее заявляли Польша, Украина и Литва.
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