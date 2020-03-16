В Витебске спасатели в парке собрали 1 кг ртути

Работники МЧС в Витебске собрали ртуть в парке. Фото: МЧС

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Ртуть спасатели собирали в парке имени Советской Армии в Витебске. Сообщение о том, что на асфальтированной площадке разлито опасное вещество, поступило в МЧС 15 марта в 14.50.

На место вызова приехали сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». Спасатели провели демеркуризацию на площади около 3 квадратных метров. Им удалось собрать 1,1 кг ртути. Никто не пострадал.

- Собранное вещество находится в подразделении МЧС и будет утилизировано в соответствии с действующими требованиями, - комментируют в Витебском областном управлении МЧС.