«Белавиа» приостанавливает рейсы в Кишинев и Ригу

Ранее отменили рейсы из Минска в Украину, Кипр, Казахстан, Польшу и другие страны

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Из-за пандемии коронавируса многие страны вводят ограничения на перемещения. В том числе это касается и авиаперелетов. Авиакомпания «Белавиа» объявила о том, что в ближайшее время приостанавливает выполнение полетов в Кишинев и Ригу.

В столицу Молдовы нельзя будет улететь с 17 по 31 марта, в столицу Латвии - с 17 марта по 14 апреля.

Те, кто уже купил билеты, могут до 31 декабря 2020 года бесплатно изменить дату вылета. Также до конца года можно вернуть деньги за билет.

Ранее, напомним, отменили вылеты и в другие страны. За актуальной информацией об отмене рейсов можно следить на сайте авиаперевозчика.