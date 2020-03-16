2020-03-16T13:04:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Был раздражен из-за собаки»: 55-летнего минчанина осудили за угрозу взорвать подъезд

Его оштрафовали на 1275 рублей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Минске мужчину наказали за ложный вызов экстренных служб.В Минске мужчину наказали за ложный вызов экстренных служб.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мужчину судили за заведомо ложное сообщение об опасности по ч. 1 ст. 430 УК РБ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но минчанин отделался штрафом. Суд Фрунзенского района Минска постановил взыскать с него 1275 рублей.

Как выяснилось в суде, мужчина позвонил в службу «101» и сказал, что собирается включить газ на плите и взорвать подъезд. На место выехали все экстренные службы - МЧС, аварийная газовая служба, скорая помощь, следователи. Выяснилось, что ничего взрывать минчанин не собирается.

- Он, придя домой с работы, находился в раздраженном состоянии из-за соседской собаки: она несколько вечеров подряд громко лаяла и мешала ему отдыхать. Он пояснил, что на самом деле не собирался взрывать дом, а лишь хотел, чтобы ему помогли решить вопрос с соседями, - говорится в сообщении прокуратуры города Минска, которая поддерживала гособвинение в суде.

Плюс ко всему в тот момент мужчина был пьян.

В суде он признал свою вину. Приговор уже вступил в законную силу.

В прокуратуре напоминают, что уголовная ответственность за подобные ложные сообщения наступает уже с 14 лет.

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