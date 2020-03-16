В Беларуси новый министр сельского хозяйства и продовольствия - Иван Крупко

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Новый руководитель у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта принял решение назначить министром сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, информирует belta.by. До этого назначения Крупко работал председателем Минского райисполкома.

Новому министру сельского хозяйства 45 лет, он уроженец деревни Бурлевичи Кореличского района Гродненской области. В активе Ивана Крупко два высших образования - в 1998 году он окончил Гродненский сельскохозяйственный институт, а в 2007-м - Академию управления при президенте Беларуси.

Трудовую деятельность Крупко начал с должности зоотехника колхоза «Рассвет» Несвижского района. В 2003 году занял должность начальника отдела по организации производства и переработке продукции в управлении сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома, потом был первым заместителем начальника управления, руководителем управления, первым заместителем председателя, а затем - председателем Несвижского райисполкома.