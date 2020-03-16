2020-03-16T13:26:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: в Беларуси 36 пациентов с коронавирусом

Об этом 16 марта сообщила пресс-служба ведомства
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Ранее специалисты подчеркивали, что в Беларуси пока нет необходимости объявлять карантинРанее специалисты подчеркивали, что в Беларуси пока нет необходимости объявлять карантинФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Количество зараженных коронавирусом людей в Беларуси выросло до 36 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На 16 марта в стране COVID-19 выявлен у пятерых студентов БГУ. Их предварительные тесты дали положительный результат на коронавирусную инфекцию, а повторные анализы подтвердили ее наличие. Ни у кого из учащихся не выявлено клинических проявлений болезни. По данным Минздрава, за минувшие выходные положительные тесты зарегистрированы у четверых белорусов. Они прибыли их Мюнхена, Амстердама и Москвы. После возвращения из-за границы, пациентов и их ближайшие контакты изолировали.

Таким образом, по состоянию на 16 марта в стране зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом. 3 пациента уже выписаны, еще 3 готовятся к выписке. У 8 человек наблюдаются минимальные признаки инфекционного процесса. Согласно инструкции, проводится необходимая терапия. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. У всех остальных признаков инфекционного процесса нет, - сообщает официальный сайт ведомства.

На медицинском контроле находятся 2 тысячи 583 человека

Минздрав отмечает, что размещение студентов-иностранцев из небезопасных по коронавирусу стран в белорусские контакт-центры оправдал себя. На 16 марта в МОЦМР «Загорье» находятся 128 человек, а в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» - 153. Свободных мест достаточно, чтобы завершить ограничительные меры.

С начала февраля сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 16.000 тестов на коронавирус. Только за последние сутки на COVID-19 исследовали 950 образцов. Еще 200 сейчас находятся в работе. Всего на медицинском контроле находятся 2.583 человека. На данный момент никто из них не проявляет признаков инфекции.

Напомним, первый случай заболевания в стране зафиксировали в феврале 2020 года. COVID-2019 выявили у студента БНТУ из Ирана. Около двух недель парень находился в минской инфекционной больнице. Он стал не только первым заболевшим, но и первым излечившимся пациентом в Беларуси. Молодого человека выписали из больницы, о чем он 12 марта сообщил в своем Инстаграме.

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