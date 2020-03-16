В Витебске гостья украла у именинницы букет, а в Дрогичинском районе именинник угнал машину гостя

Имениннице подарили букет из 37 роз, а гостья его украла. Фото: кадр из видео УВД Витебского облисполкома.

Изменить размер текста: A A

Молодой человек из Дрогичинского района приехал на день рождения к другу и остался у него ночевать, так как не хотел выпившим садиться за руль. Ночью он проснулся и увидел, что куда-то исчез автомобиль, на котором парень приехал в гости.

Милиция вскоре нашла машину недалеко от деревни, на обочине дороги. Авто было слегка помято, а внутри… спал именинник.

- После застолья, когда гости уснули, виновник торжества достал из куртки гостя ключи от замка зажигания, завел двигатель и поехал кататься. Через некоторое время он не справился с управлением, машина съехала на обочину, а парень перебрался на пассажирское сиденье и заснул, - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

В Витебске же день рождения местной жительницы закончился пропажей подаренного имениннице роскошного букета из 37 роз. Оказалось, что его прихватила с собой одна из приглашенных на торжество подруг именинницы.