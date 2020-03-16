В одесский порт прибыл второй танкер с нефтью для Беларуси

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«Второй танкер с азербайджанской нефтью в воскресенье пришвартовался в одесском порту «Южный» и стал на слив», - цитирует БелТА слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Ранее сообщалось, что Минск закупил на март у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с поставкой через порт Одессы. Первый из трех танкеров с 90 тысячами тонн Azeri Light прибыл в Одессу в четверг, 12 марта. Поставку этой нефти на Мозырском НПЗ ожидают «сегодня-завтра». Кроме того, на 17 марта запланировано прибытие в Клайпеду танкера с российской нефтью, купленной «Белнефтехимом» через трейдеров.