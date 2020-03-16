Лукашенко о коронавирусе: Белорусы просто молодцы, за исключением одного

Александр Лукашенко: "Мы эти вирусы переживали, переживем и этот". Фото: БЕЛТА.

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Александр Лукашенко доволен тем, как белорусы ведут себя в условиях угрозы коронавируса. Президент считает, что в стране делается все, как нужно. Не нравится белорусскому президенту только ажиотаж вокруг средств индивидуальной защиты и лекарств.

- Белорусы просто молодцы, - приводит слова президента телеграм-канал "Пул Первого". - За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства.

Президента беспокоит, как коронавирус повлияет на экономику. То, что Россия закрыла границы с Беларусью, Александр Лукашенко считает чрезвычайной мерой:

- Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью.

Прогноз на будущее от белорусского президента: "Переживем!"

- Вызовов очень много. Мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот, - сказал Александр Лукашенко.

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