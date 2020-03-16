Хотел забрать свою лодку и утонул. В Пинском районе погиб мужчина

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В Пинском районе погиб 49-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 14 марта около деревни Горново, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина вместе с другом отправился на водохранилище, чтобы забрать свою лодку. Друг ждал возле автомобиля, а хозяин лодки пошел за ней на противоположный берег. Нашел лодку и поплыл на ней через водоем. В какой-то момент друг услышал крики о помощи - мужчина кричал, что лодка тонет. Друг попытался помочь, но было уже темно, он не смог определить, где тот находится. Тело хозяина лодки утром следующего дня нашли водолазы. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.