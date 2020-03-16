18-летний парень убил родного деда: тот сделал замечание, что внук громко слушает музыку

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В Лунинце к девяти годам лишения свободы приговорили 19-летнего молодого человека. Он убил родного дедушку, рассказывает belta.by со ссылкой на прокурора районе Сергея Горошко.

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Молодой человек, которому тогда было еще 18 лет, пришел домой нетрезвым и включил музыку. Дедушка попросил его уменьшить звук. В ответ на замечание юноша избил дедушку и ударил его ножом не менее пяти раз.

Родители молодого человека были лишены родительских прав, его с младенчества растили дедушка и бабушка. Парень признал свою вину частично - не отрицал, что напал на дедушку, но утверждал, что не хотел его убивать.