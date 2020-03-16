Министерство образования рекомендует отказаться от массовых мероприятий

Но карантин в учреждениях образования в Беларуси не вводится

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Министерство образования в понедельник, 16 марта, опубликовало рекомендацию для учреждений образования. В сообщении говорится, что нужно усилить санитарно-профилактические меры.

В частности, рекомендуется отказаться от проведения массовых мероприятий, ограничить визиты посторонних и по возможности ограничить передвижение в самих учреждениях.

- При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу, - сообщает пресс-служба Минобразования.

Также уточняется, что решение о введении карантина в школах и университетах принимает не Министерство образования.

Тем временем ректорат БГУ постановил перенести лекции на всех факультетах. Уточняется, что речи не идет о переводе на дистанционное обучение или отмене занятий. Лекции состоятся, но позже.

Ранее на карантин забрали 91 студента БГУ. Они могли контактировать с сыном вернувшегося из Италии мужчины, который не признался в этом врачам. В итоге он сам заболел коронавирусом, передал его сыну, а тот - некоторым своим одногруппникам.