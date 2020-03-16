Лукашенко про закрытие российской границы: Россия вся полыхает от коронавируса

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Александр Лукашенко 16 марта, назначая новых руководителей в районы, дал им поручение строить свою работу относительно эпидемии коронавируса без паники.

- Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы адекватно реагируем, и очень давно реагируем, точечно реагируем на это. Кроме Минска и крупных городов это не такая большая проблема для районов, районных центров, - рассуждает Лукашенко.

Также он прокомментировал новость о закрытии российско-белорусской границы. Об этом официально стало известно в понедельник, 16 марта, утром.

- Самая большая для нас - ну не проблема, а ответственность - экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю! - закрыла границу с Беларусью. Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический, - заявил президент Беларуси.

В России по состоянию на 16 марта зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом COVID-19. В Беларуси, согласно последним данным Минздрава - 36 заболевших.

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