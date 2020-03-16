Лукашенко: Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет

Президент Беларуси провел встречу с главой Администрации и госсекретарем Совбеза по поводу закрытия российской границы и коронавируса

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Новость о том, что Россия закрывает границу с Беларусью, которая появилась 16 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко воспринял эмоционально. Напомним, о закрытии границы в вечернем эфире на российском ТВ заявил ведущий Дмитрий Киселев, а в понедельник утром это официально подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело, - сказал Лукашенко.

Президента возмутила формулировка - «закрыть границу».

- Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить, - комментирует новость президент Беларуси.

Также он раскритиковал эту меру как способ борьбы с распространением коронавируса.

- Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях? Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится... Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека.

По словам президента, Беларусь получала от России предложение - оказывается, страна-соседка хотела прислать нам 3 тысячи тестов на коронавирус.

- Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста. Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам - и материально, и людскими ресурсами, - заявил Лукашенко.

Закрытие границ может отразиться на экономике, и особенно на транспортировке грузов.

- Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны, - заключил Александр Лукашенко.

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