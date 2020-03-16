Консульство поможет белорусам выехать из польского карантина

Уехать из Польши можно на автобусах через Бяла-Подляску. Фото: Оксана БРОВАЧ

С 17 по 22 марта организуют специальные автобусные рейсы

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Уехать из Польши, которая закрыла границы до 15 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поможет белорусское консульство. Об этом сообщает МИД Беларуси.

Автобусный перевозчик Markus сделает с 17 по 22 марта организует ежедневные рейсы в Брест. Чтобы уехать, жалающим нужно позвонить в консульство Беларуси в Бяла-Подляске по номеру 48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48 605 048 505.

Рейсы будут выполняться по маршруту Бяла-Подляска - Тересполь - Брест. До Бяла-Подляски добраться нужно будет самостоятельно - транспорт внутри Польши ходит, как и раньше.

Отправление автобуса из Бяла-Подляски в 12:00 каждый день от остановки около гостиницы Дельфин». Из Тересполя автобус выезжает в 12:40, останавливается около железнодорожного вокзала.

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