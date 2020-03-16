2020-03-16T18:02:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Когда в Беларусь вернется тепло?

Уже в ближайшие дни обещают до +15
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Беларуси в ближайшие дни ожидается до +17.В Беларуси в ближайшие дни ожидается до +17.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Короткое похолодание с небольшим мокрым снегом закончится в Беларуси 17 марта. В этот день в отдельных районах на юго-востоке страны еще возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Со среды 18 марта начнется потепление.

По прогнозу Белгидромета, будет без осадков - только в Витебской области возможны короткие дожди и порывистый ветер. Ночью ожидается от -3 до +4 градусов, днем - от +8 до +15, на юго-западе в Брестской области - до +17.

Такая же погода сохранится и в четверг 18 марта. Утром и днем возможны кратковременные осадки и сильный ветер. Ночной минус сменится на плюс, а днем прогнозируется в районе +8 - +10 градусов в Гомеле, Могилеве и Минске и до +14 тепла в Бресте и Гродно.

Правда, долгосрочный прогноз говорит, что теплу радоваться будем не долго - к концу недели переменчивый март снова может удивить снегом.

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