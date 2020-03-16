В Кореличском районе брат убил брата во время ссоры

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Трагедия в одной из деревень Кореличского района произошла в минувший вторник, 10 марта. Об этом пресс-служба УСК по Гродненской области сообщила на официальном сайте.

К вечеру в райбольницу на скорой доставили 30-летнего сельчанина, у мужчины было ножевое ранение, он был без сознания. Врачи сделали все, чтобы спасти ему жизнь, однако раны потерпевшего оказались смертельными.

– Госпитализированный мужчина скончался в учреждении здравоохранения, а медики, при его поступлении, сообщили в правоохранительные органы о характере травм. В деревню, где проживал погибший, отправилась группа следователей, – пояснили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что накануне мужчина выпивал дома вместе с 32-летним братом, и во время очередной ссоры родственник схватился за нож. Во время обыска было найдено предполагаемое оружие убийства, изъяты другие вещдоки. Подозреваемого допросили и задержали, он находится под стражей. Ранее 32-летний сельчанин судим не был. Следствие не окончено.

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