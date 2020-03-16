1,5 метра между столиками в кафе и никаких кальянов: в минском общепите новые требования из-за коронавируса

Заведениям советуют уменьшить число посадочных мест, увеличив расстояние между столиками, а также отказаться от кальянов. Фото: pixabay.com.

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Ряд заведений общественного питания Минска получили распоряжение от главы Санитарно-эпидеомилогической службы о мерах необходимых для профилактики COVID-19, сообщил koko.by в Telegram. Документ датирован 16 марта, а подписан государственным санитарным врачом Татьяной Хоменок.

Эпидемиологи расписали действия и меры для руководства кафе, ресторанов, столовых и других заведений общественного питания для профилактики и недопущения распространения коронавируса.

Так в холлах и туалетах заведений должны быть установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Кроме того, должно быть кратно увеличено число влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Стенды с информацией для посетителей должны быть дополнены листовками с информацией о профилактике коронавирусной инфекции.

– На время в заведениях следует ограничить проведение массовых мероприятий. Также следует уменьшить количество посадочных мест в заведениях, чтобы за счет этого обеспечить расстояние между столиками не меньше 1,5 метра. Должны быть полностью приостановлено предоставление кальян-сервиса, – пояснили в санэпидслужбе.

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