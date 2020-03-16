«С 16 марта на неопределенный срок»: из-за короновируса визовые центры останавливают прием документов на шенген

Паспорта в визовых центрах отдавать будут, но документы на новые визы принимать пока не станут. Фото: Оксана БРОВАЧ

Пока такие решения приняли в консульствах Литвы и Польши

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Шенген, который итак то и дела становится «головной болью» для белорусов (с его удешевлением до 35 евро, но сначала.. удорожанием до 80), пока может и вовсе стать чем-то недостижимым. По крайней мере, если стоит задача поставить визу в польском или литовском посольствах. Именно визовые центры этих стран заявили о приостановлении приема документов на подачу.

– В связи с непрекращающейся вспышкой COVID-19, а также с учетом того, что правительство Литовской Республики объявило карантин на всей территории Литовской Республики, прием заявлений на визу во всех визовых центрах приостанавливается с 16 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления, – сообщили на официальном сайте центра.

Однако визовые центры все же будут открыты для выдачи паспортов. В консульствах предупреждают о том, чтобы граждане в связи со сложившейся ситуацией не стали жертвами мошенников.

К слову, «Комсомолка» уже писала, что в Польша, которая так же закрыла свои границы для иностранцев из-за коронавируса, все же готова впускать в страну людей с картой поляка и разрешением на работу, если они согласны на 14-дневный карантин.

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