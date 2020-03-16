Зеленский принял жесткие меры по борьбе с коронавирусом в Украине: полностью останавливается общественный транспорт и метро

Владимир Зеленский обратился к украинцам с сообщением о борьбе с COVID-19. Фото: president.gov.ua.

А все больницы приготовят для тяжелых инфицированных: никаких плановых мероприятий и операций [видео]

Изменить размер текста: A A

В Украине, где пока официально зарегистрированы 5 случаев заболевания коронавирусом, в том числе одна смерть, принимаются беспрецедентно жесткие меры по борьбе с COVID-19. О таком решении Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил на официальном сайте.

В соцсети появилось видео обращения украинского лидера, где в нескольких пунктах подробно разъясняются принимаемые меры «непопулярные и жесткие». В принятом решении Зеленский сослался на пример Китая, где такие решения «останавливают вирус и спасают жизни».

Какими же будут беспрецедентные карантинные меры, которые Зеленский призвал установить украинский Кабмин?

Во-первых, с первой минуты 17 апреля вводиться запрет на посещение посетителями учреждений культуры, ТРЦ, заведений общепита, спорта, других организаций развлечения и услуг. При этом остается работать услуга доставки на дом для кафе и ресторанов.

Во-вторых, Мининфраструктуры – с полудня вторника, 18 марта, запрещает железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов. Напомним, поезда из Беларуси в Украину временно отправляться не будут. При этом городской транспорт продолжит работу в режиме: не более 10 человек в маршрутках и такси, и не свыше 20 пассажиров в троллейбусах, автобусах, травмаях.

В-третьих, Минфин Украины уже сейчас проведет переговоры с МВФ (Прим.: другими зарубежными финпартнерами) для оказания финансовой поддержки в целях преодоления последствий борьбы с коронавирусной инфекцией.

При этом в четвертом пункте – речь шла о прорабатываемых НБУ и Минфином Украины, а также коммерческими банковскими учреждениями программы «кредитных каникул» для представителей малого и среднего бизнеса, концепции изменения в налоговое законодательство. Получающим пенсии меньше 5 тысяч гривен доплатят по тысяче.

С 17 марта в областях Украины, где зарегистрирован коронавирус – Черновицкой и Житомирской – будет введен режим ЧС. Также во всех учреждениях здравоохранения Минздрав запретит (на время) проведение плановых мероприятий и операций – только срочные и неотложные меры. При этом медучреждения будут максимально подготовлены и перепрофилированы для лечения тяжелых инфицированных больных. Лекарства пожилым людям будут доставлять работники почты. Это было отмечено в пятом и шестом пунктах жестких карантинных мер.

В-седьмых, запрещаются любые обряды, церемонии, массовые мероприятия – с участием более 10 человек.

В восьмом пункте: ограничение экспорта продовольствия. При этом руководством всех уровней должна быть обеспечена бесперебойная работа магазинов, торговли бытовыми товарами, АЗС, аптек, банков и страховых компаний, спец- и коммунальных служб, грузового транспорта.

Обычный режим работы продолжат все без исключения органы госвласти, учреждения здравоохранения и правоохранители.

– Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – союзники коронавируса. Мы будем действовать жестко и безотлагательно. 36,6 вам, дорогие украинцы! – резюмировал Владимир Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Визовые центры Польши и Литвы приостановили прием документов на подачу.

С 16 марта подать документы на шенген будет нельзя (подробности).

В одном из районов Минска эпидемиологи предписали кафе и рестораны бороться с коронавирусом.

В общепите советуют расставить на 1,5 метра столики и убрать кальяны (подробности).