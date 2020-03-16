В Барановичском районе мужчина украл фотоловушку лесхоза

Камеры фото- и видеофиксации часто подвергаются "нападениям" нарушителей. Фото: СК.

Злоумышленника вычислили и посадили под домашний арест

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Кража имущества лесхоза произошла на днях в Барановичском районе. Об этом в официальном аккаунте в Telegram проинформировала пресс-служба Следственного Комитета.

Так в среду, 11 марта, 59-летний сельский житель выкрал из леса фотоловушку местного лесхоза. Это произошло недалеко от деревни Зеленая, что на территории Городищенского лесничества.

– Личность злоумышленника была вскоре определена, против мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении. К слову, нанесенный ГЛХУ ущерб он уже возместил в полном объеме, – пояснили в пресс-службе СК.

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