В Барановичском районе мужчина украл фотоловушку лесхоза
Кража имущества лесхоза произошла на днях в Барановичском районе. Об этом в официальном аккаунте в Telegram проинформировала пресс-служба Следственного Комитета.
Так в среду, 11 марта, 59-летний сельский житель выкрал из леса фотоловушку местного лесхоза. Это произошло недалеко от деревни Зеленая, что на территории Городищенского лесничества.
– Личность злоумышленника была вскоре определена, против мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и обязательстве о надлежащем поведении. К слову, нанесенный ГЛХУ ущерб он уже возместил в полном объеме, – пояснили в пресс-службе СК.
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