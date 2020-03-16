Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин

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Одни из ведущих предприятий Витебска – обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» (Прим. Входит в холдинг «Марко») сообщили о карантине, об этом проинформировал tut.by.

Фабрики в областном центре расположены «по соседству»: на проспекте Людникова, а на проходных схожие объявления о карантине. Правда, в «Белвесте» карантинные меры приняли еще 12 марта, тогда же запретили вход посторонними на территорию.

– Меры предосторожности на предприятии начали вводить с января, с того времени уже трижды их ужесточали. На данный момент, запрещено посторонним появляться на территории фабрики, работники так же ограничены в перемещениях, носят маски, а все кабинеты и производство убирается три раза в день, – процитировали журналисты Юрия Суманеева, гендиректора «Белвеста».

Производство на фабрике не остановили, но тревожатся обстановкой на соседней фабрике – «Красный Октябрь», а также надеются, что в правительстве примут допмеры по ограничению распространения COVID-19.

При этом в «Красном Октябре» – предприятии из холдинга «Марко», хоть и позже соседей на двое суток, но тоже ввели карантин – с 14 марта по 3 апреля. Кроме того, известно, что директор фабрики – Павел Мартынов находится сейчас на больничном. В головном офисе «Марко» уточнили, что карантин введен только на одном из их предприятий, другие работают в штатном режиме.

«Комсомолка» ранее сообщала о дизайнере Витебского мехкомбината, которая заразилась коронавирусом на выставке в Милане (Италия), известно, что в служебной командировке из витебчан с ней были на форуме коллеги с «Белвеста» и «Марко».

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