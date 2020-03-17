ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса

В Беларуси по состоянию на 17 марта продолжаются турниры по хоккею. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Федерация хоккея Беларуси изменила свое решение меньше чем за сутки

Изменить размер текста: A A

Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) проинформировала, что с сегодняшнего дня, 17 марта, возобновила проведение нескольких турниров. Это касается матчей Открытого первенства Республики Беларусь среди юниоров и юношей, а также республиканских соревнований среди юношей.

16 марта ФХБ сообщала, что приостановила все детско-юношеские соревнования, отметив, что решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма, направленными на противодействие распространению коронавируса COVID-19. Всем организациям, подчиненных Минспорту, а также областным и Минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовали до 6 апреля отменить/перенести спортивные и спортивно-массовые мероприятий с участием детей и подростков.

Матчи плей-офф чемпионата Беларуси среди взрослых команд мастеров продолжаются в обычном режиме. Например, матчи плей-офф КХЛ приостановили на неделю (об этом сообщили 16 марта). В НХЛ чемпионат приостановили еще на прошлой неделе.

16 марта стартовал тренинг-кемп сборной Беларуси по хоккею. Главный тренер Михаил Захаров рассказал, какие приняли меры для профилактики COVID-19.

- У нас в раздевалке все руки моют - до и после тренировки. Это первое. Мы не жмем руки, не обнимаемся, это запрещено в раздевалке. Баня у нас должна быть каждый день, все врачи ее рекомендуют. А также еще один вариант, но он запрещен для хоккеистов, - улыбнулся Михаил Захаров. - Слышал, что сто грамм можно выпивать, но мы не стали. В 10 утра и был инструктаж первым делом. И доктор всех проверяет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлонистов и боксеров протестируют на COVID-19 и отправят на карантин

А выехать можно только по разрешению министра. Госграница на контроле (подробнее)