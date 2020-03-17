Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу

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Технические работы центр будет проводить ночью 21 марта с 2.00 до 4.00, сообщает БелТА.

Перебой в обслуживании в это время могут быть в магазинах, на заправках, в банкоматах и инфокиосках, которые обслуживает Банковский процессинговый центр.

В Беларуси он обслуживает более 9,3 млн карточек, более 130 тысяч платежных терминалов, 2,4 тысячи банкоматов и 2,5 тысяч инфокиосков. Также к нему подключены почти 85 тысяч организаций торговли и сервиса.

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