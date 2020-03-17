Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум

Прежний курсовой рекорд был зафиксирован в понедельник, 16 марта

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За день курс доллара снова подрос, прибавив 0,37 копейки. Так, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс американской валюты 17 марта составил 2,3673 рубля, сообщает БелаПАН.

В понедельник, 16 марта, он составлял 2,3636 рубля. Подрос и курс российского рубля. Прибавив 0,69% к стоимости, он составил 3,1913 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро подешевел на 0,56 копейки и теперь равняется 2,6335 белорусского рубля.

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