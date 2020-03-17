В Минске на площади Независимости нашли труп

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О трупе милиции 17 марта примерно в 14.30 сообщили очевидцы.

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и медики, - рассказала БелТА Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудникам удалось установить личность умершего. Им оказался мужчина 1945 года рождения. Предположительная причина смерти - остановка сердца.

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