2020-03-17T17:12:45+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске на площади Независимости нашли труп

Тело 75-летнего мужчины обнаружили возле памятника Ленину
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
В центре Минска нашли труп мужчины. Фото: ЕврорадиоВ центре Минска нашли труп мужчины. Фото: Еврорадио
Изменить размер текста:

О трупе милиции 17 марта примерно в 14.30 сообщили очевидцы.

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и медики, - рассказала БелТА Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудникам удалось установить личность умершего. Им оказался мужчина 1945 года рождения. Предположительная причина смерти - остановка сердца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Миорском районе труп несколько дней «сидел» за столом, за которым продолжали возлияния

Хозяин ударил мужчину поленом по голове и думал, что тот заснул (подробнее).

«Мы ведь могли взлететь на воздух!»: как получилось, что в квартире в Минске несколько лет лежал труп женщины, горела конфорка и текла вода

Попытались разобраться в резонансном деле и понять, почему закрытая квартира, за которую не платят, никого не заинтересовала (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске на площади Независимости нашли труп
Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум
Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу
МИД Беларуси: Зарегистрировано два случая завоза коронавируса из Москвы
ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Минске не будет митинга с концертом на День Воли
«Поле всех лечит. И водки можно, если не на работе!»: президент рассказал, как защититься от коронавируса
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин