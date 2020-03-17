Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь

Ради матча с Грузией сборная Беларуси провела мини-сбор, чемпионат собираются начать раньше. Но матч перенесли из-за коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Решение принято после переноса Евро-2020 на следующий год

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17 марта состоялась видеоконференция представителей 55 стран-членов УЕФА, руководителей европейских клубов и лиг. Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса COVID-19 было принято решение перенести чемпионат Европы. Он должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Новые сроки проведения: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение, что делать с клубными чемпионатами и еврокубками. Скорее всего, они будут доиграны весной-летом, Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала четырех.

Белорусская федерация футбола сообщила, что полуфинальный плей-офф Лиги наций между сборными Беларуси и Грузии (должен был состоятся 26 марта в Тбилиси) предварительно перенесен на июнь 2020 года. В плей-офф Лиги наций как раз-таки разыгрываются последние путевки на чемпионат Европы.

- Однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации, - сообщили в АБФФ.

На данный момент в Беларуси кроме международных турниров приостановлены чемпионаты по баскетболу и волейболу. 16 марта федерация хоккея Беларуси приостановила детско-юношеские турниры, но 17 марта возобновила. Министерство спорта и туризма рекомендовало отменить или перенести турниры с участием детей и подростков.

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