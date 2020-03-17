2020-03-17T18:19:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь

Решение принято после переноса Евро-2020 на следующий год
Поделиться:
Ради матча с Грузией сборная Беларуси провела мини-сбор, чемпионат собираются начать раньше. Но матч перенесли из-за коронавируса.Ради матча с Грузией сборная Беларуси провела мини-сбор, чемпионат собираются начать раньше. Но матч перенесли из-за коронавируса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

17 марта состоялась видеоконференция представителей 55 стран-членов УЕФА, руководителей европейских клубов и лиг. Из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса COVID-19 было принято решение перенести чемпионат Европы. Он должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Новые сроки проведения: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение, что делать с клубными чемпионатами и еврокубками. Скорее всего, они будут доиграны весной-летом, Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате финала четырех.

Белорусская федерация футбола сообщила, что полуфинальный плей-офф Лиги наций между сборными Беларуси и Грузии (должен был состоятся 26 марта в Тбилиси) предварительно перенесен на июнь 2020 года. В плей-офф Лиги наций как раз-таки разыгрываются последние путевки на чемпионат Европы.

- Однако окончательное решение будет принято после повторной оценки ситуации, - сообщили в АБФФ.

На данный момент в Беларуси кроме международных турниров приостановлены чемпионаты по баскетболу и волейболу. 16 марта федерация хоккея Беларуси приостановила детско-юношеские турниры, но 17 марта возобновила. Министерство спорта и туризма рекомендовало отменить или перенести турниры с участием детей и подростков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлонистов и боксеров протестируют на COVID-19 и отправят на карантин

А выехать можно только по разрешению министра. Госграница на контроле (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В старом сарае в Могилеве нашли клад советского «миллионщика»
Уже точно! Весенние каникулы в Беларуси не переносятся
Матч Лиги наций Грузия – Беларусь перенесен предварительно на июнь
Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом
В Минске на площади Независимости нашли труп
Курс доллара продолжил расти и обновил исторический максимум
Карточки нескольких банков могут не работать ночью с пятницы на субботу
МИД Беларуси: Зарегистрировано два случая завоза коронавируса из Москвы
ФХБ возобновила детские соревнования спустя день после их приостановления из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Минске не будет митинга с концертом на День Воли
«Поле всех лечит. И водки можно, если не на работе!»: президент рассказал, как защититься от коронавируса
Минздрав: «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано»
Съемки «Властелина колец» приостановили из-за коронавируса
За прошлые сутки в мире зафиксировано почти 14 000 случаев заражения коронавирусом
Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре
Москва заявила, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезней, чем в России, а адекватные меры не принимаются
Обувные фабрики «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске объявили карантин