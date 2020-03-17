2020-03-17T18:26:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом

Корпус медучреждения отвели под госпитализацию с подозрением на COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
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Больных с травмами будут доставлять в другие больницы и РНПЦ.Больных с травмами будут доставлять в другие больницы и РНПЦ.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В пресс-службе Минздрава Беларуси заявили о том, что в «шестерке» – минской горбольнице №6 произойдет перепрофилирование одного из корпусов для приема и размещения контактных с заболевшими коронавирусной инфекцией лиц. Из-за чего в медучреждении больше не будут принимать травмированных пациентов, больных перенаправят в другие больницы.

Дети с различными травмами будут направляться в РНПЦ травматологии и ортопедии. А взрослые в зависимости тжести травм будут отправлены либо в РНПЦ, либо в Городскую клиническую больцу скорой медпомощи. При травмировании кисти следует обращаться в больницу скорой медицинской помощи.

– При этом в прежнем режиме будут работать травмпункты в 19 городской поликлинике, а также во второй центральной районной поликлинике. На базе 14 райполиклиники будет действовать консультаивный кабинет городского клинического центра травматологии и ортопедии Минска, – добавили в пресс-службе.

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