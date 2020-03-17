Шестая больница в Минске больше не будет принимать с травмами, место больных займут контактные с коронавирусом

Больных с травмами будут доставлять в другие больницы и РНПЦ. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Корпус медучреждения отвели под госпитализацию с подозрением на COVID-19

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе Минздрава Беларуси заявили о том, что в «шестерке» – минской горбольнице №6 произойдет перепрофилирование одного из корпусов для приема и размещения контактных с заболевшими коронавирусной инфекцией лиц. Из-за чего в медучреждении больше не будут принимать травмированных пациентов, больных перенаправят в другие больницы.

Дети с различными травмами будут направляться в РНПЦ травматологии и ортопедии. А взрослые в зависимости тжести травм будут отправлены либо в РНПЦ, либо в Городскую клиническую больцу скорой медпомощи. При травмировании кисти следует обращаться в больницу скорой медицинской помощи.

– При этом в прежнем режиме будут работать травмпункты в 19 городской поликлинике, а также во второй центральной районной поликлинике. На базе 14 райполиклиники будет действовать консультаивный кабинет городского клинического центра травматологии и ортопедии Минска, – добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В белорусском МИДе заявили о двух эпизодах завоза в Беларусь COVID-19 из Москвы.

Все случаи коронавируса в Беларуси «завозные», белорусы же пока никому его не экспортировали (подробности).

В пресс-службе российского правительства заявили, что в Беларуси не принимаются адекватные меры, связанные с нераспространением коронавируса.

Так в РФ ответили на заявление Лукашенко, что «Россия полыхает от коронавируса» (подробности).

Что изменилось в Беларуси из-за коронавируса?

Закрытие границ, отмена концертов и 2,5 тысячи человек на контроле медиков (подробности).