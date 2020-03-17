2020-03-17T19:30:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже точно! Весенние каникулы в Беларуси не переносятся

В Минобразования обещали подумать о переносе, но решили не начинать каникулы на неделю раньше
Надежда БУТОВИЧ
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Весенние каникулы в школах Беларуси начнутся не раньше 30 марта.Весенние каникулы в школах Беларуси начнутся не раньше 30 марта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Такое официальное решение пресс-служба Минобразования опубликовала в официальном аккаунте в Telegram. Еще днем сообщалось, что каникулы в белорусских школах могут начаться раньше – с 23 марта. Такую информацию получали родители от классных руководителей в чатах, передавали другу другу, радовали детей. Но это оказалось фальстартом.

– Весенние школьные каникулы переноситься в 2020 году не будут, – категорично заявили в Минобразования.

В ведомстве в ответ на распространение информации в мессенджерах предупредили днем 17 марта, что официального решения все еще нет. А к концу рабочего дня резюмировали: каникулы пройдут своим чередом с 30 марта по 4 апреля. Таким образом, график учебного процесса в Беларуси будет идти без изменений.

– Никаких оснований для изменений школьного графика нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме, – добавили в пресс-службе.

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