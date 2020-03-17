В старом сарае в Могилеве нашли клад советского «миллионщика»

Денежная находка не сохранилась в сарае: рубли покрылись плесенью и размокли. Фото: tvrmogilev.by.

Банкноты покрылись плесенью и истлели, но их столько, что в годы СССР хватило бы на «Запорожец» или даже «Волгу»!

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Коммунальниками Ленинского района Могилева на днях был обнаружен настоящий клад, сообщили belta.by в №13 ЖЭУ.

Пачки советских трехрублевок были найдены при сносе ветхих сараев. На днях сотрудники ЖЭУ устроили субботник на улице Строителей, который оказался гораздо увлекательнее, чем было запланировано.

– В одном из сараев случайно нашли пачки с деньгами. Банкноты были в пачках, перевязаны резинками и упакованы в целлофановые пакеты. Правда, несмотря на целлофан сохранились советские деньги очень плохо. За годы лежания в сарае купюры покрылись плесенью, подмокли, практически истлели. Пересчитать деньги не представлялось возможным, но было понятно, что рублей СССР в кладе много – не менее трех тысяч, – рассказала начальник ЖЭУ-13 Татьяна Коропова.

Рассматривая необычную находку, могилевские коммунальщики даже поспорили между собой: на какую бы крупную покупку хватило бы этой суммы в те времена?

– Были предположения, что на эти деньги можно было бы купить машину: «Волгу» или «Запорожец», – поделилась начальник ЖЭУ-13.

Старые деньги коммунальщики оставили на месте находки, скорее всего их местный дворник затем прибрал в урну. Всего же в областном городе за последнее время только в Ленинском районе снесли свыше сотни таких старых построек – сараи могилевчане раньше использовали для хранения дров, но теперь они не нужны.

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