2020-03-17T20:17:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

Из-за большого спроса МАРТ рекомендовал не рекламировать гречку, сахар и чай и не проводить их розыгрыши

В антимонопольном ведомстве установили перечень товаров для отмены стимулирования продаж
Надежда БУТОВИЧ
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МАРТ рекомендовал не рекламировать социально значимые товары на неопределенный срок.МАРТ рекомендовал не рекламировать социально значимые товары на неопределенный срок.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Все уровни госвласти, связанные с торговлей в Беларуси, органы республиканского госуправления, предприятия «Белкоопсоюза», Мингорисполком и все областные исполкомы, а также «Ассоциация розничных сетей» и иные организации в правительственном подчинении получили на днях следующее уведомление. МАРТ с пометкой «Весьма срочно!» потребовал «заморозить» любые рекламные компании, конкурсы и розыгрыши для соцзначимых товаров. Копия документа появилась в соцсетях.

– С 14 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 и ситуации сложившейся в Евросоюзе и России сильно возрос покупательский спрос на товары с длительным сроком хранения, бакалею, а также социально значимые и товары критического импорта. В связи с этим рекомендуется со вторника, 17 марта, отменить все рекламные мероприятия на стимулирование продаж и рекламных игр (начало которых не было датировано 17 марта). А также впредь организациям рекомендуем не инициировать проведение новых рекламных мероприятий, направленных на стимулирование продаж, – сообщается в документе, подписанном Оксаной Константинович, заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли.

Документ МАРТ появился в соцсетях. Фото: соцсети.

Документ МАРТ появился в соцсетях. Фото: соцсети.

Какие же товары фактически нельзя рекламировать и разыгрывать в ближайшее время? В перечне из двух десятков пунктов: рыба, сливочное масло, мука, подсолнечное и рапсовое масло, сахар, соль, овсяные хлопья, макаронные изделия, рис, гречка, манка, пшенка, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, пшеничные батоны, булки, мясо (свинину, говядину, курицу) и полуфабрикаты, яйца, молоко и кефир, сыр, детское питание, картошка, свекла, морковка, капуста, лук, огурцы и помидоры, а также яблоки и черный чай. Запрет продлится вплоть до «отзыва рекомендаций».

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