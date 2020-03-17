2020-03-17T20:32:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Миндзрав о ночных вертолетах, проводящих дезинфекцию в Минске: «Это фейк»

В разное время такие «вертолеты» «летали» над Тюменью, Алуштой, Калугой, Воронежом, Екатеринбургом, Казанью и Кишиневом
Григорий ГРИБОВ
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"Ночью над Минском будут делать вертолеты и проводить дезинфекцию" - такие сообщения пользователи рассылают друг другу. Конечно, это фейк. Фото носит иллюстративный характер."Ночью над Минском будут делать вертолеты и проводить дезинфекцию" - такие сообщения пользователи рассылают друг другу. Конечно, это фейк. Фото носит иллюстративный характер.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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«Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части» - такими сообщениями сегодня запестрили так называемые «родительские» и прочие чаты. Такие же сообщения стали рассылать и «в личку». Причем, на вопрос: «Откуда инфа?» ответы стандартные: «От знакомой, она в больнице работает», «От бывшего парня соседки - он в армии служит», «От соседа по гаражу - у него знакомые в МЧС» и так далее.

Конечно, это фейк. Уже понятно хотя бы по словосочетанию «лекарство для дезинфекции». Во-вторых, беглый поиск в гугле показывает, что в разное время такие «вертолеты» «летали» над Тюменью, Алуштой, Калугой, Воронежом, Екатеринбургом и другими городами. В Кишиневе эти слухи даже пришлось опровергать лично ассистенту президента Молдовы Эрнесту Варданяну.

Слух о «минском вертолете» опровергли в министерстве здравоохранения:

- Никакие лекарства мы распылять не собираемся, это фейк, - прокомментировали «Комсомолке» в Минздраве.

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